PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Uber Shuttle Heroes расширил список тех, кто может ездить бесплатно – маршруты

Uber Shuttle Heroes в Киеве во время карантина будет бесплатно возить не только медиков, но и  всех работников предприятий критической инфраструктуры города.

Бесплатные поездки будут доступны для всех обладателей Специального билета на проезд в общественном транспорте.

— Вместе с медицинскими работниками, сервисом Shuttle Heroes теперь смогут бесплатно воспользоваться соцработники, работники торговли, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Киевводоканала, Киевтеплоэнерго, представители районных государственных администраций города Киева и представители СМИ, — заявили в пресс-службе Uber.

Забронировать поездку можно через приложения Uber или Uber Shuttle.

Читайте: Uber Eats сделал бесплатную доставку до 31 марта

Водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.

Все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7.00 и до 21.00.

Ранее Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка