Uber Shuttle Heroes расширил список тех, кто может ездить бесплатно – маршруты

Uber Shuttle Heroes в Киеве во время карантина будет бесплатно возить не только медиков, но и всех работников предприятий критической инфраструктуры города.

Бесплатные поездки будут доступны для всех обладателей Специального билета на проезд в общественном транспорте.

— Вместе с медицинскими работниками, сервисом Shuttle Heroes теперь смогут бесплатно воспользоваться соцработники, работники торговли, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Киевводоканала, Киевтеплоэнерго, представители районных государственных администраций города Киева и представители СМИ, — заявили в пресс-службе Uber.

Забронировать поездку можно через приложения Uber или Uber Shuttle.

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Водители будут проверять пассажиров на наличие спецбилета и медицинской маски.

Все 18 маршрутов с 470 остановками будут доступны с понедельника по пятницу, с 7.00 и до 21.00.

Ранее Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.