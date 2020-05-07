Секс-клубы закрыты до сентября: Нидерланды представили план выхода из карантина

11 мая в Нидерландах начнется постепенный выход из карантина. С 1 июня возобновят работу рестораны, кафе и музеи, но секс-клубы будут закрыты до сентября.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что правительство ослабляет ограничения настолько быстро, как этого позволяет ситуация.

11 мая в стране заработают парикмахеры и салоны красоты. Можно снова заниматься бесконтактными видами спорта на открытом воздухе, такими как теннис и гольф, но соревнования запрещены.

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1 июня возобновит работу общественный транспорт. Откроют средние школы, а рестораны, театры и кинотеатры могут работать максимум для 30 человек.

1 июля разрешат открывать кемпинги и парки отдыха, в том числе общий душ и туалет. Рестораны, кинотеатры и театры могут вместить до 100 человек.

С 1 сентября в стране станут доступными все виды спорта, в частности контактные. Сауны, казино также смогут открыться. Секс-работникам также будет разрешено возобновить работу.

Напомним, до 22 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Politico