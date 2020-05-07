Секс-клуби закриті до вересня: Нідерланди представили план виходу з карантину

11 травня у Нідерландах розпочнеться поступовий вихід із карантину. З 1 червня відновлять роботу ресторани, кафе і музеї, але секс-клуби будуть закриті аж до вересня.

Прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що уряд послаблює обмеження настільки швидко, як цього дозволяє ситуація.

11 травня в країні запрацюють перукарі та салони краси. Можна знову займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі, такими як теніс і гольф, але змагання заборонені.

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1 червня відновить роботу громадський транспорт. Відкриють середні школи, а ресторани, театри і кінотеатри можуть працювати максимум для 30 осіб.

1 липня дозволять відкривати кемпінги та парки відпочинку, зокрема загальний душ і туалет. Ресторани, кінотеатри та театри можуть вміщати до 100 осіб.

З 1 вересня у країні стануть доступними всі види спорту, зокрема контактні види спорту. Сауни, казино зможуть відкритися. Секс-працівникам також буде дозволено відновити роботу.

Нагадаємо, до 22 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Politico