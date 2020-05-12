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Факты / Мир

Таиланд планирует ввести налог для иностранных туристов

В Таиланде рассмотрят возможность введения налога для иностранцев в размере 300 батов ($9).

Сбор будет взиматься с туристов, прибывших в страну любым видом транспорта.

Об этом сообщили в министерстве туризма и спорта Таиланда.

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— Пандемия серьезно повлияла на государственный бюджет, поэтому туристический фонд должен выделить средства для госучреждений, которые будут обслуживать туристов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что туристический фонд будет обеспечивать безопасность и защиту иностранцев в Таиланде.

Введение нового налога ожидается к четвертому кварталу 2020 года.

Напомним, Индия ввела пожизненное заключение как меру наказания за смертельное передачи коронавируса.

Источник: Bangkok Post

Фото: Dreamstime

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