В Лондоне арестовали 19 участников акции против карантина

В лондонском Гайд-парке правоохранители арестовали 19 человек, устроивших протестную акцию против карантинных ограничений.
Они выступили против действий правительства и игнорировали неоднократные просьбы разойтись.
Аресты митингующих произошли из-за умышленное нарушение правил социального дистанцирования.
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Кроме задержанных, еще 10 человек еще оштрафовали.
К слову, власти Великобритании разрешили проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей уже с 1 июня.
Источник: Evening Standart