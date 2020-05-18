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Факты / Мир

В Лондоне арестовали 19 участников акции против карантина

В лондонском Гайд-парке правоохранители арестовали 19 человек, устроивших протестную акцию против карантинных ограничений.

Они выступили против действий правительства и игнорировали неоднократные просьбы разойтись.

Аресты митингующих произошли из-за умышленное нарушение правил социального дистанцирования.

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Кроме задержанных, еще 10 человек еще оштрафовали.

К слову, власти Великобритании разрешили проводить спортивные и культурные мероприятия без зрителей уже с 1 июня.

Источник: Evening Standart

Фото: Dreamstime

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