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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 30 мая

Статистика коронавируса в мире на 30 мая свидетельствует о 5 927 255 больных, а за сутки заразились еще 126 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, всего умерло 364 933 человек, за сутки — более 4 тыс.

Стране с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 1 747 087;
  • Бразилия — 465 166;
  • Россия — 387623;
  • Великобритания — 272 607;
  • Испания — 238 564.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

  • США — 102 836;
  • Великобритания — 382 43;
  • Италия — 33 229;
  • Франция — 28 717;
  • Бразилия — 27 878.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

По количеству больных Covid-19 Украина занимает 36 место — между Польшей и Египтом. По состоянию на 29 мая в стране зафиксировано 22 811 случаев.

Где ослабляют карантин

С 29 мая Вашингтон ослабил карантин и отменил режим самоизоляции.

Борис Джонсон объявил об ослаблении карантина в Великобритании с 1 июня.

Со 2 июня во Франции начинается второй этап выхода из карантина.

Бельгия недавно ослабила карантин, открыв музеи.

С 1 июня Болгария планирует отменить карантин для путешественников из стран ЕС.

Напомним, по состоянию на 29 мая коронавирус в мире зафиксировали у 5 808 946 человек, а новых случаев за сутки также было более 100 тыс.

Фото: Dreamstime

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