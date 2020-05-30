Статистика коронавируса в мире на 30 мая свидетельствует о 5 927 255 больных, а за сутки заразились еще 126 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, всего умерло 364 933 человек, за сутки — более 4 тыс.

Стране с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 1 747 087;

Бразилия — 465 166;

Россия — 387623;

Великобритания — 272 607;

Испания — 238 564.

Страны, в которых больше всего смертей от Covid-19:

США — 102 836;

Великобритания — 382 43;

Италия — 33 229;

Франция — 28 717;

Бразилия — 27 878.

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По количеству больных Covid-19 Украина занимает 36 место — между Польшей и Египтом. По состоянию на 29 мая в стране зафиксировано 22 811 случаев.

Где ослабляют карантин

С 29 мая Вашингтон ослабил карантин и отменил режим самоизоляции.

Борис Джонсон объявил об ослаблении карантина в Великобритании с 1 июня.

Со 2 июня во Франции начинается второй этап выхода из карантина.

Бельгия недавно ослабила карантин, открыв музеи.

С 1 июня Болгария планирует отменить карантин для путешественников из стран ЕС.

Напомним, по состоянию на 29 мая коронавирус в мире зафиксировали у 5 808 946 человек, а новых случаев за сутки также было более 100 тыс.