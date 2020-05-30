Протесты в Миннеаполисе: арестовано около 50 человек

Во время акций протеста в американском городе Миннеаполис полиция арестовала около 50 человек.

За соблюдением порядка следят более 2500 офицеров.

— Это одна из крупнейших сил гражданской полиции, которую когда-либо видел штат Миннесота. Но ресурсы по-прежнему истощены, по оценкам, тысячи протестующих оказались во всем городу, — отметили в департаменте национальной безопасности.

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Протесты в Миннеаполисе начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским. Во время задержания представитель полиции нажал на его горло коленом.

По словам мэра города, четырех полицейских за это уволили.

Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии протесты охватили всю страну.