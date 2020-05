Миннеаполис пылает: как смерть Джорджа Флойда переросла в жестокие протесты

Поджоги, мародерство и вандализм — вот во что переросли митинги из-за смерти афроамериканца в Миннеаполисе, которые начались 26 мая.

Протесты, которые проходят в Миннеаполисе и соседнем Сент-Поле, распространились во многих других крупных американских городах в четверг, 28 мая.

Что произошло в Миннеаполисе

Протестующие вышли выразить свой гнев после того, как в сети появилось видео, на котором белокожий полицейский стал коленом на шею афроамериканцу, который лежал в наручниках и не мог оказать серьезного сопротивления. Позже задержанный Джордж Флойд умер. Это произошло 25 мая, а уже 26 числа люди вышли на улицы.

В четверг, 28 мая, президент США Дональд Трамп поручил “очень тщательно рассмотреть” обстоятельства смерти Флойда.

Правоохранители сообщили, что на полицейского, который задерживал афроамериканца, до этого инцидента уже были поданы 18 жалоб.

Протестующие подожгли полицейский участок

Мирный протест перерос в столкновения, а в четверг протестующие подожгли полицейскую станцию ​​в Миннеаполисе. Они распылили краску на стенах здания и пытались залезть на нее. Весь персонал был эвакуирован до пожара.

BREAKING: Minneapolis Police Department’s 3rd Precinct on fire as riots continue https://t.co/GZxYtLYw6B pic.twitter.com/BcuxYsmwor — FOX 9 (@FOX9) May 29, 2020

Национальная гвардия Миннесоты направила более 500 солдат, чтобы остановить протесты в Сент-Поле и Миннеаполисе.

Департамент полиции Нью-Йорка совершил в четверг более 40 арестов во время протестов на Юнион-сквер в Манхэттене.

Мародерство во время протестов

В сети появилось видео и фотографии, на которых люди грабят магазины в Миннеаполисе.

На кадрах можно увидеть разбросанные тележки для покупок, пустые полки, разбитые окна. Журналисты рассказывают, что люди воровали телевизоры и другие дорогостоящие товары.

Target is getting cleaned out pic.twitter.com/0OGSHY132k — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 27, 2020

The inside of the Target is smoky; people are trying to break into the cash registers. Alarm is blaring pic.twitter.com/qfd97sfNTr — Ricardo Lopez (@rljourno) May 28, 2020

Полиция Сент-Пола утверждает, что более 170 предприятий были повреждены или разграблены во время протестов.

Напомним, Факты ICTV сообщали о первой жертве протестов в Миннеаполисе, которую тяжело ранили на улице.

