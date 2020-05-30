Протести у Міннеаполісі: заарештовано близько 50 людей

Під час акцій протесту в американському місті Міннеаполіс поліція заарештувала близько 50 людей.

За дотриманням порядку слідкують понад 2 500 офіцерів.

– Це одна з найбільших сил цивільної поліції, яку коли-небудь бачив штат Міннесота. Але ресурси як і раніше виснажені, за оцінками, тисячі протестувальників опинилися у всьому місту, – зазначили у департаменті національної безпеки.

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Протести у Міннеаполісі почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейським. Під час затримання представник поліції натиснув на його горло коліном.

За словами мера міста, чотирьох поліцейських за це звільнили.

Люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Згодом протести охопили всю країну.