Бенксі порівняв расизм з трубою, яка затоплює квартиру поверхом нижче

Британський андерграундний художник Бенксі присвятив нову роботу протестам проти расизму та поліцейської жорстокості у США, які розпочались після вбивства беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда.

Художник вважає, що відповідальність за систему, яка призводить до дискримінації та насильства темношкірих американців, лежить на “білих” співгромадянах.

На полотні Бенксі зображена поминальна свічка, яка підпалює прапор США.

– Проблема расизму — це проблема білих людей, і ніхто крім них не зможе її вирішити. Система підставила небілих людей. Біла система. Наче зламана труба, що заливає водою квартиру людей, які живуть поверхом нижче, — написав художник.

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View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on Jun 6, 2020 at 3:30am PDT

За словами Бенксі, така несправність робить життя інших людей нестерпним, і вони навіть не в змозі полагодити це, бо ніхто не пустить їх до “квартири поверхом вище”.

Протести в США почалися 25 травня в Міннесоті. Під час затримання поліцейські застосували задушливий прийом до американця Джорджа Флойда, після чого він помер в реанімації.

Екс-поліцейському Дереку Шовіну, якого звинувачують у вбивстві другого ступеня, загрожує 40 років в’язниці. Спочатку його звинувачували у вбивстві третього ступеня.

Іншим поліцейським, які причетні до вбивства, також пред’явили звинувачення.

Спочатку в США люди виходили на мирні протести, однак уже через кілька днів вони переросли в масові заворушення.

1 червня Дональд Трамп звернувся до американців, щоб ті припинили протести. Для контролю вулиць він ввів війська.