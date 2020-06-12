У Польщі розшукують трьох громадянок України, які втекли з самоізоляції.

У місті Пшемент, що у Великопольському воєводстві, українки зникли, не захотівши перебувати вдома на вимушеній ізоляції, через те, що у їхньої сусідки підтвердили коронавірус.

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За даними польської поліції, жінки з України працювали на одному з місцевих підприємств та приїхали до Польщі нещодавно.

– Жінки вирішили втекти з будинку, у якому перебували на самоізоляції. Це вкрай безвідповідальна поведінка, тому що цілком ймовірно, що вони також заражені, – зазначив представник поліції Войцех Адамчик.

За його словами, українкам загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.

Наприкінці травня Польща послабила карантин для сезонних працівників з України. Заробітчани зможуть розпочати роботу без перебування у самоізоляції 14 днів.

За словами міністра сільського господарства Яна Кшиштофа Ардановського, у такий спосіб міністерство намагається вирішити нестачу сезонних працівників.

Джерело: Dziennik