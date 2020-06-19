Зеленский и Брежнева: турецкая газета перепутала жену Зеленского

Одна из самых популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии допустила ошибку и в новости о госпитализации Елены Зеленской использовали фотографию Веры Брежневой.

Журналисты взяли кадр из фильма Восемь лучших свиданий, где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и певица Вера Брежнева.

Коронавирус у Елены Зеленской обнаружили на прошлой неделе после ПЦР-обследования. Она чувствовала себя хорошо и у нее не было никаких симптомов.

Елена постоянно придерживалась правил карантина — как во время встреч, так и дома. Всем контактным лицам сообщили об опасности.

Перед этим Владимир Зеленский рассказывал, как сам хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своем примере показать украинцам, как это может быть опасно.

Президент заявил, что не боится заболеть Covid-19, однако от идеи все же пришлось отказаться.

Фото: Марина Воронцова