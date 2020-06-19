PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Турецька газета переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвою

Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії допустила помилку і в новині про госпіталізацію Олени Зеленської використали фотографію Віри Брежнєвої.

Журналісти взяли кадр з фільму Вісім кращих побачень, де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та співачка Віра Брежнєва.

Зеленський і Брєжнєва: турецька газета поплутала дружину Зеленського

Коронавірус у Олени Зеленської виявили минулого тижня після ПЛР-обстеження. Вона почувалась добре та не мала жодних симптомів.

Олена постійно дотримувалася правил карантину – як під час зустрічей, так і вдома. Усіх контактних осіб повідомили про небезпеку.

Перед цим Володимир Зеленський розповідав, як сам хотів заразитися коронавірусом, щоб на своєму прикладі показати українцям, як це може бути небезпечно.

Президент заявив, що не боїться захворіти на Covid-19, однак від ідеї все таки довелося відмовитися.

Фото: Марина Воронцова

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка