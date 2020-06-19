Зеленський і Брєжнєва: турецька газета поплутала дружину Зеленського

Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії допустила помилку і в новині про госпіталізацію Олени Зеленської використали фотографію Віри Брежнєвої.

Журналісти взяли кадр з фільму Вісім кращих побачень, де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та співачка Віра Брежнєва.

Коронавірус у Олени Зеленської виявили минулого тижня після ПЛР-обстеження. Вона почувалась добре та не мала жодних симптомів.

Олена постійно дотримувалася правил карантину – як під час зустрічей, так і вдома. Усіх контактних осіб повідомили про небезпеку.

Перед цим Володимир Зеленський розповідав, як сам хотів заразитися коронавірусом, щоб на своєму прикладі показати українцям, як це може бути небезпечно.

Президент заявив, що не боїться захворіти на Covid-19, однак від ідеї все таки довелося відмовитися.

Фото: Марина Воронцова