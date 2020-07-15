PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Не прошло и дня: работники лондонского метро стерли новую работу Бэнкси

Работники лондонского метрополитена стерли новое граффити Бэнкси, которое британский уличный художник посвятил пандемии коронавируса.

В администрации метрополитена сообщили, что работа Бэнкси была стерта, потому граффити запрещены в метро.

— Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в нужном месте.

На этот раз он в вагонах метро Лондона напомнил пассажирам о необходимости носить маски. На кадрах художник изображен в костюме человека, который проводит дезинфекцию вагонов метро. Впрочем, вместо этого он расписывает стены вагонов новыми граффити.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Banksy (@banksy) on

Читайте: Жена не в восторге: Бэнкси нарисовал новое граффити на самоизоляции

Художник изобразил крыс, которые чихают, летают на масках, используя их как парашюты или просто мыло держат их в лапках.

В конце видео показана надпись на стене станции с текстом: я изолирован, а когда двери закрываются, появляется новая надпись: но я поднимаюсь снова.

Ранее Бэнкси посвятил свою картину медсестрам и другим сотрудникам национальной системы здравоохранения. Таким образом он выразил благодарность, сравнив их с супергероями.

Источник: ВВС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка