Работники лондонского метрополитена стерли новое граффити Бэнкси, которое британский уличный художник посвятил пандемии коронавируса.

В администрации метрополитена сообщили, что работа Бэнкси была стерта, потому граффити запрещены в метро.

— Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в нужном месте.

На этот раз он в вагонах метро Лондона напомнил пассажирам о необходимости носить маски. На кадрах художник изображен в костюме человека, который проводит дезинфекцию вагонов метро. Впрочем, вместо этого он расписывает стены вагонов новыми граффити.

View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on Jul 14, 2020 at 6:30am PDT

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Художник изобразил крыс, которые чихают, летают на масках, используя их как парашюты или просто мыло держат их в лапках.

В конце видео показана надпись на стене станции с текстом: я изолирован, а когда двери закрываются, появляется новая надпись: но я поднимаюсь снова.

Ранее Бэнкси посвятил свою картину медсестрам и другим сотрудникам национальной системы здравоохранения. Таким образом он выразил благодарность, сравнив их с супергероями.