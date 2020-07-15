Працівники лондонського метрополітену стерли нове графіті Бенксі, яке британський вуличний художник присвятив пандемії коронавірусу.

В адміністрації метрополітену повідомили, що робота Бенксі була стерта, бо графіті заборонені в метро.

– Ми хотіли б запропонувати Бенксі зробити нову версію його роботи в потрібному місці.

Цього разу він у вагонах метро Лондона нагадав пасажирам про необхідність носити маски. На кадрах художник зображений у костюмі чоловіка, що проводить дезінфекцію вагонів метро. Втім, натомість він розписує стіни вагонів новими графіті.

View this post on Instagram A post shared by Banksy (@banksy) on Jul 14, 2020 at 6:30am PDT

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Художник зобразив щурів, які чхають, літають на масках, використовуючи їх як парашути абопросто мило тримають у лапках.

У кінці відео показано напис на стіні станції з текстом: я ізольований, а коли двері зачиняються, з’являється новий напис: але я підіймаюся знову.

Раніше Бенксі присвятив свою картину медсестрам та іншим співробітникам національної системи охорони здоров’я. Таким чином він висловив подяку, порівнявши їх з супергероями.