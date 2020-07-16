Влада Болгарії дозволила в’їзд для українців з 16 липня.

Відповідний указ МОЗ Болгарії №РД-01-405 ухвалили 15 липня.

У документі громадян України віднесли до категорії винятку, яким дозволено в’їзд в країну.

До неї також потрапили громадяни країн ЄС, Шенгенської зони, Великої Британії, Алжиру, Канади, Австралії, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу та Уругваю.

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Також у документі йдеться, що українці звільняються від обов’язкового проходження ПЛР-тесту на коронавірус і 14-денної обсервації.

Однак, станом на 9 липня, МОЗ України відносить Болгарію до країн червоної зони. Це означає, що після поверненню в Україну необхідно пройти 14-денну самоізоляцію або зробити ПЛР-тест.

15 липня Кабмін скасував обов’язкову 14-денну самоізоляцію для туристів, які відпочивали в Єгипті чи Албанії.

Крім того, відпочивальникам після повернення з відпустки не потрібно буде робити тест на коронавірус.