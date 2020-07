Репер Каньє Вест зареєструвався на сайті Федеральної виборчої комісії (FEC) для участі у виборах в США, він офіційно представляє партію BDY (Birthday Party).

У бланку зазначено, що репер планує брати участь у гонці в листопаді. Каньє Вест вказав свої дані і місце проживання – ранчо у Вайомінгу.

Спочатку у ЗМІ поширювалася інформація, що репер не встиг з термінами подачі документів, але Виборча комісія штату Оклахома заявила, що кандидат має право на участь у загальних виборах у штаті.

У середу, 15 липня, був крайній термін подання документів для незалежних кандидатів у президенти.

Independent presidential candidate Kanye West has qualified for the General Election ballot in Oklahoma. (Today is Oklahoma’s deadline for Independent & Unrecognized Party presidential candidates to file statements of candidacy with their petitions or filing fee.)

— Oklahoma State Election Board (@OKelections) July 15, 2020