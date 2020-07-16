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В останній день: Каньє Вест подав документи для участі у виборах в США

Репер Каньє Вест зареєструвався на сайті Федеральної виборчої комісії (FEC) для участі у виборах в США, він офіційно представляє партію BDY (Birthday Party).

У бланку зазначено, що репер планує брати участь у гонці в листопаді. Каньє Вест вказав свої дані і місце проживання – ранчо у Вайомінгу.

Спочатку у ЗМІ поширювалася інформація, що репер не встиг з термінами подачі документів, але Виборча комісія штату Оклахома заявила, що кандидат має право на участь у загальних виборах у штаті.

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Канье Вест

У середу, 15 липня, був крайній термін подання документів для незалежних кандидатів у президенти.

Каньє Вест йде в президенти США

Після заяви репера Каньє Веста про бажання брати участь у виборах президента США американський бізнесмен, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск підтримав кандидата.

Однак пізніше він відмовився від підтримки.

Бізнесмен і репер не зійшлися в поглядах на аборти і вакцинацію.

Джерело: FEC, Oklahoma State Election Board, Evening Express

Фото: Dreamstime

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