После открытия границ для украинцев Черногория вновь ввела запрет на пересечение границ гражданами Украины, которые пытаются въехать в страну на автомобиле.

Новые правила начинают действовать с 22 июля 2020 года, говорится в сообщении правительства.

С этой даты украинцы могут пересекать границы Черногории только авиационным транспортом.

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При этом украинцы могут въезжать на территорию Черногории на автомобиле, если они последние 15 дней находились в странах зеленого и желтого списков.

Правила въезда в Черногорию

11 июля власти Черногории сообщили, что для украинцев действуют новые правила пересечения границы.

В страну могли попасть граждане, прибывающие самолетами. Им не нужно было делать тест.

Те, кто прибывал на автомобиле, должны были сделать тест не позднее 72 часов до момента въезда.

Источник: Балканский обозреватель