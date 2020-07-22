После открытия границ для украинцев Черногория вновь ввела запрет на пересечение границ гражданами Украины, которые пытаются въехать в страну на автомобиле.
Новые правила начинают действовать с 22 июля 2020 года, говорится в сообщении правительства.
С этой даты украинцы могут пересекать границы Черногории только авиационным транспортом.
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При этом украинцы могут въезжать на территорию Черногории на автомобиле, если они последние 15 дней находились в странах зеленого и желтого списков.
Правила въезда в Черногорию
11 июля власти Черногории сообщили, что для украинцев действуют новые правила пересечения границы.
В страну могли попасть граждане, прибывающие самолетами. Им не нужно было делать тест.
Те, кто прибывал на автомобиле, должны были сделать тест не позднее 72 часов до момента въезда.
Источник: Балканский обозреватель