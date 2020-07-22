Після відкриття кордонів для українців Чорногорія знову запровадила заборону на перетин кордонів громадянами України, які намагаються в’їхати до країни автомобілем.

Нові правила починають діяти з 22 липня 2020 року, йдеться у повідомленні уряду.

З цієї дати українці можуть перетинати кордони Чорногорії лише авіаційним транспортом.

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Водночас українці можуть в’їжджати на територію Чорногорії на автомобілі, якщо вони останні 15 днів перебували у країнах зеленого і жовтого списків.

Правила в’їзду до Чорногорії

11 липня влада Чорногорії повідомила, що для українців діють нові правила перетину кордону.

До країни могли потрапити громадяни, які прибувають літаками. Їм не потрібно було робити тест.

Ті, хто прибував на автомобілі, повинні були зробити тест не пізніше 72 годин до моменту в’їзду.

Джерело: Балканський оглядач