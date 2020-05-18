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На Гавайях арестовали американца из-за пляжных фото в Instagram

На Гавайях арестовали 23-летнего туриста из Нью-Йорка после того, как он вместо соблюдения карантина опубликовал серию пляжных фотографий Instagram.

Отмечается, что парень нарушил обязательный 14-дневный карантин, введенный на острове из-за пандемии Covid-19.

Судя по профилю в Instagram, турист много пользовался общественным транспортом, где мог заразиться опасным вирусом или заразить других.

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По сообщению полиции, парень загорал на пляже и гулял по ночной набережной, а также похвастался своей доской для серфинга.

Напомним, 17 мая губернатор Пуэрто-Рико объявил о референдуме о присоединении острова в США, который состоится в начале ноября.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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