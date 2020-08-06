З 7 серпня українці зможуть безперешкодно подорожувати у Чорногорію і для цього не потрібно робити ПЛР-тестування для виявлення коронавірусу Covid-19.
Чорногорія оновила перелік країн зеленої зони, тепер у цей список входить і Україна.
Раніше ми перебували в переліку країн жовтої зони, тому для в’їзду в Чорногорію потрібно було мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше як за 72 години до прибуття.
Крім того, в’їзд дозволявся лише авіаційним транспортом.
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Тепер тест на коронавірус не є обов’язковим, а прибути в Чорногорію можна і на авто — за умови, якщо країни з жовтої зони ви проїжджаєте лише транзитом.
8 категорій українців, яким дозволено в’їзд в ЄС
Українські громадяни, попри відсутність України у зеленому списку СЄ, мають право на перетин кордону з Європейським Союзом.
Категорії громадян, яким дозволено в’їзд до ЄС:
- медпрацівники і науковці за запрошенням;
- дипломати;
- прикордонники;
- перевізники, водії габаритних вантажівок;
- люди, що прямують транзитом;
- студенти навчальних закладів країн ЄС;
- особи із невідкладними причинами поїздки.
Потрібно мати документи, що підтверджують статус однієї із дозволених категорій.
Джерело: Посольство України в Чорногорії