З 7 серпня українці зможуть безперешкодно подорожувати у Чорногорію і для цього не потрібно робити ПЛР-тестування для виявлення коронавірусу Covid-19.

Чорногорія оновила перелік країн зеленої зони, тепер у цей список входить і Україна.

Раніше ми перебували в переліку країн жовтої зони, тому для в’їзду в Чорногорію потрібно було мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше як за 72 години до прибуття.

Крім того, в’їзд дозволявся лише авіаційним транспортом.

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Тепер тест на коронавірус не є обов’язковим, а прибути в Чорногорію можна і на авто — за умови, якщо країни з жовтої зони ви проїжджаєте лише транзитом.

8 категорій українців, яким дозволено в’їзд в ЄС

Українські громадяни, попри відсутність України у зеленому списку СЄ, мають право на перетин кордону з Європейським Союзом.

Категорії громадян, яким дозволено в’їзд до ЄС:

медпрацівники і науковці за запрошенням;

дипломати;

прикордонники;

перевізники, водії габаритних вантажівок;

люди, що прямують транзитом;

студенти навчальних закладів країн ЄС;

особи із невідкладними причинами поїздки.

Потрібно мати документи, що підтверджують статус однієї із дозволених категорій.

Джерело: Посольство України в Чорногорії