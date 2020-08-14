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Факты / Мир

Хорватия продолжила ограничения до конца лета: кто имеет право пересечь границу

Хорватия продолжила действующие условия въезда до 31 августа для иностранцев, в том числе украинцев.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

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— Ко вниманию граждан Украины! Хорватия продлила до 31 августа 2020 условия въезда иностранцев, — сообщил посол.

Право на въезд в Хорватию и в дальнейшем имеют:

  • медработники, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за престарелыми;
  • перевозчики товаров и представители транспортных служб с учетом необходимости;
  • лица, следующие транзитом;
  • лица, которые едут с туристической целью при наличии подтверждения резервации отеля;
  • лица, следующие по рабочим вопросам при наличии письма-подтверждения от работодателя;
  • лица, которые едут с целью обучения или неотложные личные обстоятельства (болезнь или смерть родственника).

Правила въезда в Черногорию

С 7 августа Черногория открыла свои границы для украинцев и сняла все ограничения на въезд. Уже не нужно делать ПЦР-тестирование для выявления коронавируса Covid-19.

Черногория обновила перечень стран зеленой зоны, теперь в этот список входит и Украина, однако въезд разрешался только авиационным транспортом. Прибыть в страну можно и на авто — при условии, если страны с желтой зоны вы проезжаете только транзитом.

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