Хорватія продовжила обмеження до кінця літа: хто має право перетнути кордон

Хорватія продовжила чинні умови в’їзду до 31 серпня для іноземців, зокрема українців.
Про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.
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– До уваги громадян України! Хорватія продовжила до 31 серпня 2020 року умови в’їзду іноземців, – повідомив посол.
До уваги громадян України!
Хорватія продовжила до 31.08.20 чинні умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії відповідно до теперішніх умов. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OPnRx pic.twitter.com/X7E2eCAyrE
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) August 13, 2020
Право на в’їзд до Хорватії й надалі мають:
- медпрацівники, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за людьми похилого віку;
- перевізники товарів та представники транспортних служб з урахуванням необхідності;
- особи, які прямують транзитом;
- особи, які їдуть з туристичною метою за наявності підтвердження резервації готелю;
- особи, які прямують з робочих питань за наявності листа-підтвердження від роботодавця;
- особи, які їдуть з метою навчання або невідкладні особисті обставини (хвороба чи смерть родича).
Правила в’їзду до Чорногорії
З 7 серпня Чорногорія відкрила свої кордони для українців та зняла усі обмеження на в’їзд. Наразі не потрібно робити ПЛР-тестування для виявлення коронавірусу Covid-19.
Чорногорія оновила перелік країн зеленої зони, тепер у цей список входить і Україна, проте в’їзд дозволявся лише авіаційним транспортом. Прибути до країни можна і на авто — за умови, якщо країни з жовтої зони ви проїжджаєте лише транзитом.