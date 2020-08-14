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Хорватія продовжила обмеження до кінця літа: хто має право перетнути кордон

Хорватія продовжила чинні умови в’їзду до 31 серпня для іноземців, зокрема українців.

Про це повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

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 – До уваги громадян України! Хорватія продовжила до 31 серпня 2020 року умови в’їзду іноземців, – повідомив посол.

Право на в’їзд до Хорватії й надалі мають:

  • медпрацівники, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за людьми похилого віку;
  • перевізники товарів та представники транспортних служб з урахуванням необхідності;
  • особи, які прямують транзитом;
  • особи, які їдуть з туристичною метою за наявності підтвердження резервації готелю;
  • особи, які прямують з робочих питань за наявності листа-підтвердження від роботодавця;
  • особи, які їдуть з метою навчання або невідкладні особисті обставини (хвороба чи смерть родича).

Правила в’їзду до Чорногорії

З 7 серпня Чорногорія відкрила свої кордони для українців та зняла усі обмеження на в’їзд. Наразі не потрібно робити ПЛР-тестування для виявлення коронавірусу Covid-19.

Чорногорія оновила перелік країн зеленої зони, тепер у цей список входить і Україна, проте в’їзд дозволявся лише авіаційним транспортом. Прибути до країни можна і на авто — за умови, якщо країни з жовтої зони ви проїжджаєте лише транзитом.

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