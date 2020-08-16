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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: что происходит 16 августа

В воскресенье, 16 августа, в Белоруси проходит восьмой день протестов.

К массовой забастовке в Беларуси присоединились два крупных предприятия — нефтеперерабатывающий завод Нафтан и ОАО Беларуськалий.

Главные требования предприятий — освобождение всех политзаключенных и участников протестов и отставка Александра Лукашенко.

16 августа в Минске состоялся самый большой в истории марш свободы.

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В поддержку протестующих выступил и бывший премьер-министр Сергей Румас. По предварительным данным, в Минске на протесты вышли более 200 тыс. человек.

Также на протесты вышли жители и других городов. По информации СМИ, в Гродно собрались более 40 тыс. человек.

В Минске возле ГУМа были захвачены силовиками несколько человек, это первые задержанные после акции.

В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

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