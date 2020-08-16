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Протести в Білорусі: що відбувається 16 серпня

У неділю, 16 серпня, в Білорусі проходить восьмий день протестів.

До масового страйку в Білорусі приєдналися два великих підприємства – нафтопереробний завод Нафтан і ВАТ Білоруськалій.

Головні вимоги підприємств – звільнення всіх політв’язнів та учасників протестів і відставка Олександра Лукашенка.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

16 серпня в Мінську відбувся найбільший в історії марш свободи.

На підтримку протестуючих виступив і колишній прем’єр-міністр Сергій Румас. За попередніми даними, в Мінську на протести вийшли понад 200 тис. осіб.

Також на протести вийшли жителі та інших міст. За інформацією ЗМІ, в Гродно зібралися понад 40 тис. осіб.

У Мінську біля ГУМу були захоплені силовиками декілька людей, це перші затримані після акції.

У Білорусі тривають протести з 9 серпня. Люди вийшли на вулиці через чергове переобрання Олександра Лукашенка президентом країни.

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