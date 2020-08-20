Турецкие геологи обнаружили залежи природного газа в Черном море, недалеко от границы внутренних вод Болгарии и Румынии.

Судно Фатих проводило исследования дна, когда наткнулось на месторождения.

Газ нашли на участке Дунай-1, а также возле берегов Турции, в районе города Кыркларели.

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Найденный газ довольно высокого качества. Страна может экспортировать его. По прогнозам, потенциальными покупателями газа могут стать Украина, Болгария и Греция.

Цены на газ

В августе цена на газ в Украине выросла. Нафтогаз установил стоимость для населения на уровне 3,24 грн/кубометр (с НДС и без стоимости доставки).

Это связано с приближением отопительного сезона. В то же время прогнозируется рост цены и в сентябре.

Она может вырасти на 40%, говорит председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев.