Турецькі геологи знайшли поклади природного газу у Чорному морі, неподалік від кордону внутрішніх вод Болгарії і Румунії.

Судно Фатіх проводило дослідження дна, коли натрапило на родовища.

Газ знайшли на ділянці Дунай-1, а також біля берегів Туреччини, біля міста Киркларелі.

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Знайдений газ досить високої якості. Країна може експортувати його. За прогнозами, потенційними покупцями газу можуть стати Україна, Болгарія і Греція.

Ціни на газ

У серпні ціна на газ в Україні зросла. Нафтогаз встановив вартість для населення на рівні 3,24 грн/кубометр (з ПДВ та без вартості доставки).

Це пов’язано з наближенням опалювального сезону. Водночас прогнозується зростання ціни і у вересні.

Вона може зрости на 40%, уточнює голова правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв.