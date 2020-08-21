В организме Навального обнаружен яд, опасный для окружающих – полиция

Представительница полиции в больнице в Омске, где находится Алексей Навальный, сообщила, что в организме политика обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих.

При этом правоохранитель не сказала название вещества, ссылаясь на “тайну следствия”, заявил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Медики отказываются перевозить Алексея Навального, называя его нетранспортабельным, хотя два часа назад готовили документы для перевозки оппозиционера, рассказала его жена Юлия Навальная.

Близкие Навального считают, что медики затягивают время, чтобы химическое вещество, которое может находиться, например, на вещах, “исчезло”.

Российские СМИ пишут, что правоохранительные органы отрицают обнаружение яда в организме Навального.

По сообщениям СМИ, рано утром в пятницу самолет с медицинской бригадой вылетел из немецкого Нюрнберга, чтобы забрать оппозиционера.

Читайте: Попросил поговорить, у него выступил пот: как Навальный потерял сознание в самолете

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Госпитализация Навального

20 августа Навальный летел из Томска в Сибири в Москву, когда внезапно ему стало плохо. Он потерял сознание, что вынудило капитана совершить посадку самолета в Омске. На видео, снятом на мобильное устройство в самолете, видно, как на борт вбегает медицинский персонал под крик Навального.

44-летний Навальный находится в коме и на искусственной вентиляции легких в реанимации Омска.