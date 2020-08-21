Европе не нужен повторный карантин — ВОЗ

Нет смысла вводить повторный карантин в Европе, считают в Всемирной организации здравоохранения.

Последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с Covid-19, заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

— Мы находимся в гораздо лучшем состоянии для того, чтобы ликвидировать локальные очаги инфекции, — заявил он.

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Европа сможет противостоять вирусу без остановки работы экономики и образовательной системы.

— Теперь для нас февраль не повторится. Нам известно, как можно бороться с вирусом так, чтобы не наносить вред обществу, — добавил он.

Новая волна коронавируса

ВОЗ назвала новый уязвимый возраст — коронавирус атакует людей в возрасте 20, 30 и 40 лет. Большая часть из них не подозревает, что они инфицированы.

В августе доля молодых людей среди инфицированных во всем мире возросла. Это сигнал о том, что мир вступил в новую фазу пандемии, считают в ВОЗ