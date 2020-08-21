Європі не потрібен повторний карантин – ВООЗ

Немає сенсу вводити повторний карантин в Європі, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Останні кілька місяців європейські країни отримали великий досвід боротьби з Covid-19, заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе.
– Ми знаходимося в набагато кращому стані для того, щоб ліквідувати локальні спалахи інфекції, – заявив він.
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Європа зможе протистояти вірусу без зупинки роботи економіки та освітньої системи.
– Тепер для нас лютий не повториться. Нам відомо, як можна боротися з вірусом так, щоб не завдавати шкоди суспільству, – додав він.
Нова хвиля коронавірусу
ВООЗ назвала новий найвразливіший вік – коронавірус атакує людей віком 20, 30 та 40 років. Більша частина з них не підозрює, що вони інфіковані.
У серпні частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла. Це сигнал про те, що світ вступив у нову фазу пандемії, вважають у ВООЗ