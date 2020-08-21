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Факти / Світ

Європі не потрібен повторний карантин – ВООЗ

Немає сенсу вводити повторний карантин в Європі, вважають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Останні кілька місяців європейські країни отримали великий досвід боротьби з Covid-19, заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюґе.

– Ми знаходимося в набагато кращому стані для того, щоб ліквідувати локальні спалахи інфекції, – заявив він.

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Європа зможе протистояти вірусу без зупинки роботи економіки та освітньої системи.

– Тепер для нас лютий не повториться. Нам відомо, як можна боротися з вірусом так, щоб не завдавати шкоди суспільству, – додав він.

Нова хвиля коронавірусу

ВООЗ назвала новий найвразливіший вік – коронавірус атакує людей віком 20, 30 та 40 років. Більша частина з них не підозрює, що вони інфіковані.

У серпні частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла. Це сигнал про те, що світ вступив у нову фазу пандемії, вважають у ВООЗ

Джерело: Deutsche Welle

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