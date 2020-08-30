У Лондоні тисячі людей вийшли на протест, назвавши пандемію “обманом”

Тисячі людей із усієї Великої Британії зібралися на лондонській Трафальгарській площі у суботу, 29 серпня, протестувати проти карантинних обмежень через коронавірус та проти масових щеплень.

Скептики коронавірусу та теоретики змови взяли із собою плакати, багато з яких описували пандемію коронавірусу як “обман” або “шахрайство”.

Демонстранти закликали скасувати соціальну дистанцію та масковий режим.

Учасники акції заперечували тяжкість пандемії та звинувачували уряд у спробі обмежити громадянські свободи.

– Що стосується того, чи вірите у вірус – чи це обман, усе, що нині відбувається, менше або дорівнює звичайному грипу, тому карантин є невиправданим у будь-якому сенсі, – заявив один із протестувальників.

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ВВП Великої Британії впав на 20,4% через карантин

Обмежувальні заходи у зв’язку з епідемією Covid-19 обвалили економіку Великої Британії на рекордні 20,4% у другому кварталі 2020 року.

Спад у квітні-червні назвали найгіршим за всю історію, який зводить нанівець близько 17 років зростання економіки країни.