Вблизи места взрыва в порту Бейрута нашли 4 тонны аммиачной селитры

Ливанские военные обнаружили более 4 тонн аммиачной селитры возле порта Бейрута в четверг.

Армейские специалисты были вызваны для проверки и обнаружили 4,35 тонн опасного химического вещества в четырех контейнерах, хранившихся недалеко от порта. Не было никаких подробностей о происхождении химикатов или их владельце.

Находка была сделана почти через месяц после того, как в ливанской столице взорвались около 3 тыс. тонн нитрата аммония, хранившегося в порту в течение шести лет.

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Взрыв в Бейруте

191 человек умер, более 6 тыс. получили ранения, а целые кварталы были разрушены в результате взрыва в Бейруте 4 августа.

Вследствие чрезвычайного события почти 300 тыс. человек остались без крова, а нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Через несколько дней после взрыва французские и итальянские специалисты-химики, работавшие в порту, обнаружили более 20 контейнеров с опасными химикатами.

Позже армия сообщила, что эти контейнеры были перемещены и надежно хранятся вдали от порта.

Источник: NBC news

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