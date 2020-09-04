Поблизу місця вибуху в порту Бейрута знайшли 4 тонни аміачної селітри

Ліванські військові виявили більше 4 тонн аміачної селітри біля порту Бейрута в четвер.

Армійські фахівці були викликані для перевірки і виявили 4,35 тонн небезпечної хімічної речовини у чотирьох контейнерах, що зберігалися недалеко від порту. Не було жодних подробиць про походження хімікатів або їхнього власника.

Знахідка була зроблена майже через місяць після того, як у ліванській столиці вибухнули близько 3 тис. тонн нітрату амонію, що зберігався в порту протягом шести років.

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Вибух у Бейруті

191 людина загинула, більше 6 тис. отримали поранення, а цілі квартали були зруйновані внаслідок вибуху в Бейруті 4 серпня.

Внаслідок надзвичайної події майже 300 тис. людей залишилися без даху над головою, а завдані збитки оцінюються в мільярди доларів.

Через кілька днів після вибуху французькі та італійські фахівці-хіміки, що працювали в порту, виявили понад 20 контейнерів із небезпечними хімікатами.

Пізніше армія повідомила, що ці контейнери були переміщені та надійно зберігаються далеко від порту.

Джерело: NBC news

Фото: скріншот