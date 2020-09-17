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Факты / Мир

Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной. Также закрывает пересечении госграницы с Польшей и Литвой.

Об этом он заявил, выступая на женском форуме в Минск-Арене.

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— Приходится выводить войска на улицы, закрывать государственную границу с Литвой, Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал он, выступая на сцене.

Ситуация в Беларуси

Александр Лукашенко считает, что за протестами в Беларуси стоят страны Европы, США и Украина. По его словам, каждая из этих стран сыграла свою роль в событиях.

Массовые митинги начались 9 августа, когда в стране закончились президентские выборы. На них победил действующий глава Александр Лукашенко.

За него проголосовало 80% избирателей, заявили в ЦИК страны. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10%.

Белорусы вышли на акции, которые жестоко разогнала милиция. Было задержано несколько тысяч человек, сотни искалеченых. Сейчас акции протеста продолжаются.

Источник: tut.by

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