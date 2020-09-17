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Білорусь закриває кордон з Литвою і Польщею – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що посилює кордон з Україною. Також закриває перетин держкордону з Польщею та Литвою.

Про це він заявив, виступаючи на жіночому форумі у Мінськ-Арені.

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– Доводиться виводити війська на вулиці, закривати державний кордон із Литвою, Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною, – сказав він, виступаючи на сцені.

Ситуація у Білорусі

Олександр Лукашенко вважає, що за протестами у Білорусі стоять країни Європи, США та Україна. За його словами, кожна з цих країн відіграла свою роль у подіях.

Масові мітинги почались 9 серпня, коли у країні закінчились президентські вибори. На них переміг чинний глава Олександр Лукашенко.

За нього проголосувало 80% виборців, заявили у ЦВК країни. Його опонент Світлана Тихановська отримала 10%.

Білоруси вийшли на акції, які жорстоко розігнала міліція. було затримано кілька тисяч людей, сотні покалічені. Нині акції протесту тривають.

Джерело: tut.by

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