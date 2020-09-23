Лукашенко проводить інавгурацію? У Мінську багато військових, помічено почесну варту

Від самого ранку 23 вересня у столиці Білорусі Мінську помічено рух військових на проспекті Переможців і в районі Палацу незалежності.
Серед військових помітили, зокрема, і представників роти почесної варти.
Виставковий комплекс Белекспо, що прилягає до робочої резиденції нинішнього президента Олександра Лукашенка, охороняють за периметром.
Білоруські ЗМІ пишуть, що біля Палацу незалежності також помітили багатьох людей у костюмах. Журналісти припускають, що це можуть бути чиновники.
Крім того, людей у костюмах, що сідали в автобуси, сфотографували біля Адміністрації президента.
Також очевидці повідомляють про перекриття виїздів на проспект Незалежності з невідомої причини.
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Лукашенко може провести таємну церемонію інавгурації
Опозиційні ЗМІ в Білорусі висловлюють припущення, що пожвавлення в Мінську може бути пов’язане з таємною інавгурацією Лукашенка.
Раніше прес-секретар президента Наталія Ейсмонт відмовилася назвати дату інавгурації Лукашенка і пообіцяла зробити це “ближче до часу” церемонії.
Фото: TUT.by
Джерело: TUT.by