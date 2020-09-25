Не буде “срібною кулею”: учені попередили, що вакцина не переможе Covid-19

Експерти вважають, що вакцина не зможе забезпечити повне повернення до нормального життя.

Учені з Оксфордського університету, які очолюють глобальну гонку за вакциною, кажуть про мінімум 50-відсотковий захист.

Для порівняння, щеплення від грипу ефективне від 40-60%.

Хоча вакцина здатна знизити симптоматичні випадки наполовину, що значно розширило б можливості для влади з ослаблення обмежень, учені кажуть, що навряд чи це буде “срібною кулею”.

Як розірвати ланцюг заражень

В ідеальному випадку людству потрібна вакцина, яка могла б забезпечити “стерилізуючий імунітет”, який повністю блокував би інфекцію.

Але експерти вважають, що людям може знадобитися первісне щеплення від Covid-19, а потім бустерна вакцина через місяць, щоб запобігти зараженню вірусом.

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я доктор Дума Свамінатан заявив, що принаймні від 60-70% населення повинні мати імунітет, щоб “дійсно розірвати ланцюг передавання”.

У результаті вакцина з 50-відсотковим рівнем ефективності ускладнить досягнення колективного імунітету.

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Теорії змови проти вакцини

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що спалах коронавірусу в світі вийшов з-під контролю, а кількість смертей від Covid-19 незабаром зросте до 1 млн.

Водночас, щоб перемогти пандемію, необхідна масова вакцинація, проти якої вже відмовляється населення різних країн через поширення дезінформації.

Джерело: The Times