Из-за обострения в Нагорном Карабахе правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию.

— Прошу личный состав войск прибыть в свои районные военные комиссариаты, во имя Родины, во имя победы, — заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Аналогичное решение приняли власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом заявил так называемый председатель республики Араик Арутюнян.

— Мы начали мобилизацию всех граждан старше 18 лет. В стране объявляется военное положение.

В то же время пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что в результате из ударов со стороны Азербайджана десятки мирных жителей получили ранения, два человека погибли.

Известно, что во время обстрелов с армянской стороны ранены шесть мирных жителей Азербайджана. В Минобороны Армении уже заявили, что в случае необходимости готовы использовать в ответ все виды вооружений, в том числе истребители Су-30СМ.

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Что известно об обострении ситуации в Нагорном Карабахе

Утром 27 сентября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан напал на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

В то же время Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские вооруженные силы начали контрнаступательную операцию на линии соприкосновения с Арменией, чтобы предотвратить провокации с армянской стороны.

Президент Азербайджана заявил, что операция является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.