Через загострення у Нагірному Карабасі уряд Вірменії оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію.

– Прошу особовий склад військ з’явитися в свої районні військові комісаріати, в ім’я Батьківщини, в ім’я перемоги, – заявив прем’єр Вірменії Нікол Пашинян.

Аналогічне рішення ухвалила влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Про це заявив так званий голова республіки Араік Арутюнян.

– Ми почали мобілізацію всіх громадян від 18 років. У країні оголошується воєнний стан.

Водночас прес-секретар президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграм Погосян повідомив, що в результаті з ударів з боку Азербайджану десятки мирних жителів отримали поранення, двоє людей загинули.

Відомо, що під час обстрілів з вірменського боку поранені шість мирних жителів Азербайджану. У Міноборони Вірменії вже заявили, що в разі необхідності готові використовувати у відповідь всі види озброєнь, зокрема винищувачі Су-30СМ.

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Що відомо про загострення ситуації в Нагірному Карабасі

Зранку 27 вересня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан напав на невизнану Нагірно-Карабахську Республіку.

Водночас Міноборони Азербайджану заявило, що азербайджанські Збройні сили почали контрнаступальну операцію на лінії зіткнення з Вірменією, щоб запобігти провокаціям з вірменського боку.

Президент Азербайджану заявив, що операція є відповіддю на вірменські артобстріли, в яких загинули азербайджанські громадяни.