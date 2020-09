Зранку 27 вересня стало відомо про загострення ситуації в Нагірному Карабасі і відновлення бойових дій між Вірменією і Азербайджаном.

З чого все почалося, чи є постраждалі і як світ та Україна реагують на обстріли – читайте в матеріалі.

Нагірний Карабах – це регіон на Південному Кавказі, більшу частину жителів якого становлять вірмени. В радянські часи він належав до Азербайджанської Радянської Республіки. Однак наприкінці 1980-х років провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

У грудні 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум за незалежність, однак міжнародна спільнота його не визнала.

Тоді почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном. Хоча Нагірний Карабах визнали міжнародною частиною Азербайджану, проте контролюють його етнічні вірмени. Час від часу тут поновлюються бої на кордоні.

Вранці 27 вересня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан напав на так звану Нагірно-Карабахську Республіку.

За словами прес-секретаря Міноборони Вірменії Шушан Степанянової, були збиті два вертольоти і три безпілотних літальних апарати Азербайджану.

Зі свого боку, Міністерство оборони Азербайджану заявило, що операція на лінії зіткнення з Вірменією почалася, щоб запобігти провокаціям з вірменського боку. А президент Азербайджану Ільхам Алієв додав, що це є відповіддю на вірменські артобстріли, в яких загинули азербайджанські громадяни.

Після ранкового загострення уряд Вірменії оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію. Аналогічне рішення ухвалила влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Генпрокуратура Азербайджану повідомила про шістьох цивільних осіб, які отримали поранення.

За словами прес-секретаря президента невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Ваграма Погосяна, в результаті ударів з боку Азербайджану десятки мирних жителів отримали поранення, двоє людей (жінка і дитина) загинули.

МЗС України закликало Вірменію і Азербайджан повернутися до мирного діалогу.

Франція вкрай стурбована через поновлення обстрілів. Вона закликала Єреван і Баку припинити військові дії і негайно відновити діалог.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у Twitter написав, що Вірменія і Азербайджан повинні негайно припинити бойові дії.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020