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Факты / Мир

Ирландия первой из стран Евросоюза вводит жесткий карантин

Ирландия стала первой страной Европейского Союза, которая повторно ввела жесткий карантин на фоне пандемии коронавируса.

Ограничительные меры начнут действовать в ночь на 21 октября и продлятся шесть недель.

Власти призывают работать из дома, кроме занятых в критически важных областях людей. Будут закрыты розничные магазины с товарами, кроме продающих товары первой необходимости.

Также не будут работать музеи, галереи и другие учреждения культуры. Рестораны и бары теперь могут работать только на доставку или продавать еду на вынос.

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Также новые ограничения вводятся в отношении общественного транспорта — его количество сократится на три четверти.

Жителям запрещено отдаляться от своих домов дальше, чем на пять километров. В то же время обучение в школах продолжится. Парки и детские площадки также будут оставаться открытыми.

Тем временем в столице Польши Варшаве из-за пандемии коронавируса отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года.

Причиной такого решения стала экономия средств в бюджете столицы.

Источник: Deutsche Welle

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