Ірландія стала першою країною Європейського Союзу, яка повторно ввела жорсткий карантин на тлі пандемії коронавірусу.

Обмежувальні заходи почнуть діяти в ніч на 21 жовтня і триватимуть шість тижнів.

Влада закликає працювати з дому, крім зайнятих в критично важливих галузях людей. Будуть закриті роздрібні магазини з товарами, крім тих, які продають товари першої необхідності.

Також не працюватимуть музеї, галереї та інші установи культури. Ресторани і бари тепер можуть працювати лише на доставку або продавати їжу на виніс.

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Також нові обмеження вводяться щодо громадського транспорту – його кількість скоротиться на три чверті.

Жителям заборонено віддалятися від своїх будинків далі, ніж на п’ять кілометрів. Водночас навчання в школах продовжиться. Парки та дитячі майданчики також залишатимуться відкритими.

Тим часом у столиці Польщі Варшаві через пандемію коронавірусу скасували всі заходи, пов’язані зі святкуванням Нового року.

Причиною такого рішення стала економія коштів у бюджеті столиці.