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Факти / Світ

Конфлікт у Нагірному Карабаху: бої тривали всю ніч

У зоні конфлікту в Нагірному Карабаху всю ніч тривали бойові дії – на Агдеринському, Фізулі-Гадрут-Джебраїльському і Губадлінському напрямках.

Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

У відомстві зазначили, що в результаті операцій, проведених азербайджанської армією, нанесли серйозні удари по підрозділам вірменських збройних сил, а також зруйнували кілька опорних пунктів і захопили важливі території і висоти.

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– Наразі бої тривають на всій протяжності фронту, – зазначили в Міноборони Азербайджану.

Водночас у Карабаху заявили, що азербайджанські військові завдали ударів з РСЗВ Смерч по селах Мартунинского району.

Ситуація у Нагірному Карабаху

Загострення між сторонами почалося 27 вересня і вже стало найбільшим після закінчення Карабахської війни 1994 року.

19 жовтня Міноборони Азербайджану заявило, що збили штурмовик Су-25 вірменських збройних сил.

Україна підтримала Азербайджан, висловившись за територіальну цілісність країни.

Фото: Dreamstime

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