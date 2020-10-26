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Факты / Мир

Количество новых заражений Covid-19 идет на спад — ВОЗ

В течение последних двух дней количество новых случаев коронавируса в мире существенно уменьшилось.

По данным ВОЗ, самый высокий показатель с начала пандемии был зафиксирован в субботу, 24 октября. Однако уже в воскресенье ситуация улучшилась.

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Суточный прирост случаев коронавирус в мире:

  • 24 октября — 468 409;
  • 25 октября — 438 633;
  • 26 октября — 404 793;

По состоянию на вечер 26 октября в мире зарегистрировано 43 346 185 случаев Covid-19.

Несмотря на низкий уровень изученности опасного вируса эксперты утверждают, что коронавирусом болели гораздо больше людей, которые сами об этом не подозревали.

Коронавирус в легкой форме может пройти незаметно, как обычное сезонное недомогание.

Потеря обоняния: коронавирус или грипп?

Согласно исследованиям, потеря обоняния остается одним из основных симптомов коронавируса, однако это может быть и грипп.

По мнению известного украинского врача Евгения Комаровского, остсутствие обоняния, при отсутствии насморка, а часто и вкуса, является очень характерным признаком для коронавируса.

Вирус поражает нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование.

По словам Комаровского, воспаляются именно эти помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусам.

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