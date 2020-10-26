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Факти / Світ

Кількість нових заражень Covid-19 йде на спад – ВООЗ

Протягом останніх двох днів кількість нових випадків коронавірусу у світі суттєво зменшилася.

За даними ВООЗ, найвищий показник з початку паднемії було зафіксовано в суботу, 24 жовтня. Однак в неділю ситуація покращилася.

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Добовий приріст випадків коронавірус у світі:

  • 24 жовтня – 468 409;
  • 25 жовтня – 438 633;
  • 26 жовтня – 404 793;

Станом на вечір 26 жовтня у світі зареєстровано 43 346 185 випадків Covid-19.

Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.

Коронавірус у легкій формі може пройти непомітно, як звичайне сезонне недомагання.

Втрату нюху: коронавірус чи грип?

Згідно з дослідженнями, втрата нюху залишається одним із основних симптомів коронавірусу, однак це може бути і грип.

На думку відомого українського лікаря Євгена Комаровського, Зникнення нюху, за відсутності нежитю, а часто і смаку, є дуже характерно ознакою для коронавірусу.

Вірус вражає нейрони, тобто нервові клітини, які сприймають смак та запах. Але не самі нейрони, а особливі клітини, які підтримують їх існування.

За словами Комаровського, запалюються саме ці помічники нейронів, а в них міститься величезна кількість ферменту, який відкриває дорогу вірусу.

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