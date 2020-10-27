Европа усиливает карантин из-за Covid-19

В Европе снова фиксируют резкий рост количества случаев коронавируса. Правительства некоторых стран возвращаются к карантину и ужесточают наказание за его несоблюдение.
В Испании и Италии закрыли на карантин автономные области, а Уэльс и Чехия объявили полное закрытие стран на две недели.
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Как в Европе усиливают карантин, читайте в нашем материале.
Карантин в Польше
С 24 октября вся территория Польши стала красной зоной. Школьники старших классов переходят на дистанционное обучение. Детям до 16 лет запретят находиться на улице без сопровождения взрослых.
Также с 24 октября будут закрыты бары и рестораны. Пищу они смогут подавать только навынос.
Covid-19 заболел президент Польши Анджей Дуда.
Карантин в Чехии
Чехия с 28 октября на неделю вводит комендантский час. Гражданам запрещается выходить на улицу с 21.00 до 5.00. Однако разрешается выгул собак в пределах 500 метров от дома.
Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещение. Ограничения будут действовать до 3 ноября.
Карантин в Норвегии
С 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек. Количество посетителей в общественных местах не должна превышать 50 человек. Ранее этот лимит составлял 200 человек.
Карантин в Австрии
Австрия усиливает карантин. Правительство заявляет, что в случае сильного роста количества больных коронавирусом нужно вводить повторный локдаун.
С 25 октября в Австрии запрещено собираться в общественных местах внутри помещений группами больше шести человек.
Карантин в Литве
С 28 октября в столице страны Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе и в других регионах в общественном транспорте сидячие места можно занимать с расстоянием не менее одного метра от других пассажиров.
Запрещено собираться группами более пяти человек, если это только не члены одной семьи. Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в два метра.
Карантин в Италии
Власти Италии задумалась над усилением карантина:
- с 26 октября в стране закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны;
- рестораны и бары будут работать до 18.00.
На фоне усиления карантина в стране прошли акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.
Карантин в Словении
В Словении с 27 октября запретили гражданам покидать пределы своих муниципалитетов.
Выезжать за пределы городов можно будет только по работе, для ухода за престарелыми членами семьи, а также при наличии медицинских оснований.
Карантин в Уэльсе
Страна первой ввела повторный локдаун. Новые ограничения начали действовать 23 октября и продлятся 17 дней.
Закрыты второстепенные предприятия розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, рестораны и бары, общественные центры и библиотеки.
Однако разрешено проведение свадеб и похорон.
Карантин в Испании
Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и с воскресенья вводят повсеместный комендантский час с 23.00 до 6.00. Исключение сделано для Канарских островов.
Местным властям даны полномочия по собственному усмотрению накладывать запреты на передвижение между регионами. Пока новые правила рассчитаны на 15 дней.
Карантин в России
С 28 октября россияне обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в частности в транспорте, на парковках и в лифтах.
Также власти запретили гражданам зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00.
В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилили режим дезинфекции.
Коронавирус в мире
По данным ВОЗ, самый высокий показатель количества случаев Covid-19 с начала пандемии был зафиксирован 24 октября.
Несмотря на низкий уровень изученности опасного вируса эксперты утверждают, что коронавирусом болело гораздо больше людей, которые сами об этом не подозревали.