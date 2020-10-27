Европа усиливает карантин из-за Covid-19

В Европе снова фиксируют резкий рост количества случаев коронавируса. Правительства некоторых стран возвращаются к карантину и ужесточают наказание за его несоблюдение.

В Испании и Италии закрыли на карантин автономные области, а Уэльс и Чехия объявили полное закрытие стран на две недели.

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Как в Европе усиливают карантин, читайте в нашем материале.

Карантин в Польше

С 24 октября вся территория Польши стала красной зоной. Школьники старших классов переходят на дистанционное обучение. Детям до 16 лет запретят находиться на улице без сопровождения взрослых.

Также с 24 октября будут закрыты бары и рестораны. Пищу они смогут подавать только навынос.

Covid-19 заболел президент Польши Анджей Дуда.

Карантин в Чехии

Чехия с 28 октября на неделю вводит комендантский час. Гражданам запрещается выходить на улицу с 21.00 до 5.00. Однако разрешается выгул собак в пределах 500 метров от дома.

Автозаправкам, аптекам и ресторанам разрешено работать по воскресеньям, однако не впуская клиентов в помещение. Ограничения будут действовать до 3 ноября.

Карантин в Норвегии

С 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек. Количество посетителей в общественных местах не должна превышать 50 человек. Ранее этот лимит составлял 200 человек.

Карантин в Австрии

Австрия усиливает карантин. Правительство заявляет, что в случае сильного роста количества больных коронавирусом нужно вводить повторный локдаун.

С 25 октября в Австрии запрещено собираться в общественных местах внутри помещений группами больше шести человек.

Карантин в Литве

С 28 октября в столице страны Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе и в других регионах в общественном транспорте сидячие места можно занимать с расстоянием не менее одного метра от других пассажиров.

Запрещено собираться группами более пяти человек, если это только не члены одной семьи. Рекомендуется соблюдать социальную дистанцию ​​в два метра.

Карантин в Италии

Власти Италии задумалась над усилением карантина:

с 26 октября в стране закроются все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны;

рестораны и бары будут работать до 18.00.

На фоне усиления карантина в стране прошли акции протеста, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией.

Карантин в Словении

В Словении с 27 октября запретили гражданам покидать пределы своих муниципалитетов.

Выезжать за пределы городов можно будет только по работе, для ухода за престарелыми членами семьи, а также при наличии медицинских оснований.

Карантин в Уэльсе

Страна первой ввела повторный локдаун. Новые ограничения начали действовать 23 октября и продлятся 17 дней.

Закрыты второстепенные предприятия розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, рестораны и бары, общественные центры и библиотеки.

Однако разрешено проведение свадеб и похорон.

Карантин в Испании

Власти Испании объявили в стране режим чрезвычайной ситуации и с воскресенья вводят повсеместный комендантский час с 23.00 до 6.00. Исключение сделано для Канарских островов.

Местным властям даны полномочия по собственному усмотрению накладывать запреты на передвижение между регионами. Пока новые правила рассчитаны на 15 дней.

Карантин в России

С 28 октября россияне обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в частности в транспорте, на парковках и в лифтах.

Также власти запретили гражданам зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23.00 до 06.00.

В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах усилили режим дезинфекции.

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, самый высокий показатель количества случаев Covid-19 с начала пандемии был зафиксирован 24 октября.

Несмотря на низкий уровень изученности опасного вируса эксперты утверждают, что коронавирусом болело гораздо больше людей, которые сами об этом не подозревали.