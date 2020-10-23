Кількість хворих у Європі зростає. Про це свідчить статистика поширення хвороби. Із зеленої зони в червону перейшли Польща, Австрія та Грузія. У країнах запроваджуються нові карантинні обмеження.

До червоної увійшли країни, у яких показник захворюваності за останні два тижні більший за 200,8 на 100 тис. населення. Загалом це 51 країна.

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Найвищий показник серез всіх країн у Андорри – 1631,7, у Грузії – 286,6, в Австрії – 218,9, а у Польщі – 250,9 (на 100 тис).

Окрім Польщі, ще декілька наших сусідів входять до червоної зони: Словаччина (347 на 100 тис. населення), Румунія (250 на 100 тис. населення) і Молдова (247,3 на 100 тис.).

У зеленій зоні також Білорусь (86,1 на 100 тис.), Угорщина (185,9 на 100 тис.) та РФ (136,2 на 100 тис.).

Коронавірус у світі

Станом на 23 жовтня у світі підтвердили понад 41,9 млн випадків коронавірусу. Померло понад 1,1 млн людей, одужало понад 31,1 млн.

Антилідерами за поширенням коронавірусної хвороби залишаються США (понад 8,6 млн), Індія (понад 7,7 млн) та Бразилія (понад 5,3 млн).

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