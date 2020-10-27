Європа посилює карантин через Covid-19

У Європі знову фіксують різке зростання кількості випадків коронавірусу. Уряди деяких країн повертаються до карантинних обмежень та посилюють покарання за їхнє недотримання.

У Іспанії та Італії закрили на карантин автономні області, а Уельс та Чехія оголосили про повне закриття країн на два тижні.

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Як у Європі посилюють карантин, читайте у нашому матеріалі.

Карантин у Польщі

З 24 жовтня вся територія Польщі стала червоною зоною. Учні старших класів переходять на дистанційне навчання. Дітям до 16 років заборонять перебувати на вулиці без супроводу дорослих.

Також з 24 жовтня будуть закриті бари і ресторани. Їжу вони зможуть подавати тільки на винос.

На Covid-19 захворів президент Польщі Анджей Дуда.

Карантин у Чехії

Чехія з 28 жовтня на тиждень запроваджує комендантську годину. Громадянам забороняється виходити на вулицю з 21.00 до 5.00. Однак дозволяється вигул собак у межах 500 метрів від будинку.

Автозаправкам, аптекам і ресторанам дозволено працювати по неділях, однак не впускаючи клієнтів в приміщення. Обмеження діятимуть до 3 листопада.

Карантин у Норвегії

З 28 жовтня норвежцям заборонено приймати у себе в гостях більш як п’ять осіб. Кількість відвідувачів у громадських місцях не повинна перевищувати 50 осіб. Раніше цей ліміт становив 200 осіб.

Карантин у Австрії

Австрія посилює карантинні обмеження. Уряд заявляє, що у разі надмірного зростання кількості хворих на коронавірус потрібно вводити повторний локдаун.

З 25 жовтня в Австрії заборонено збиратися в громадських місцях усередині приміщень групами більше шести осіб.

Карантин у Литві

З 28 жовтня у столиці країни Вільнюсі, Клайпеді, Каунасі та інших регіонах у громадському транспорті сидячі місця можна займати з відстанню не менше одного метра від інших пасажирів.

Заборонено збиратися групами більше п’яти осіб, якщо це тільки не члени однієї сім’ї. Рекомендується дотримуватися соціальної дистанції у два метри.

Карантин в Італії

Влада Італії замислилась над посиленням карантинних обмежень:

з 26 жовтня у країні закриються всі кінотеатри, театри, спортивні зали та басейни;

ресторани і бари працюватимуть до 18.00.

На тлі посилення карантину у країні пройшли акції протесту, які переросли у заворушення й сутички з поліцією.

Карантин у Словенії

У Словенії з 27 жовтня заборонили громадянам залишати межі своїх муніципалітетів.

Виїжджати за межі міст можна буде тільки по роботі, для догляду за старими членами сім’ї, а також за наявності медичних підстав.

Карантин в Уельсі

Країна першою ввела повторний локдаун. Нові обмеження почали діяти 23 жовтня і триватимуть 17 днів.

Закриті другорядні підприємства роздрібної торгівлі, відпочинку та готельного бізнесу, ресторани і бари, громадські центри та бібліотеки.

Однак дозволено проведення весіль і похоронів.

Карантин в Іспанії

Влада Іспанії оголосила в країні режим надзвичайної ситуації і з неділі вводить повсюдно комендантську годину з 23.00 до 6.00. Виняток зроблено для Канарських островів.

Місцевій владі дані повноваження на власний розсуд накладати заборони на пересування між регіонами. Поки нові правила розраховані на 15 днів.

Карантин у Росії

З 28 жовтня росіяни зобов’язані носити маски в місцях масового скупчення людей, зокрема в транспорті, на парковках і в ліфтах.

Також влада заборонила громадянам видовищно-розважальні заходи і роботу кафе з 23.00 до 06.00.

У транспорті, таксі, магазинах, ресторанах і театрах посилили режим дезінфекції.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, найвищий показник кількості випадків Covid-19 з початку пандемії було зафіксовано 24 жовтня.

Попри низький рівень дослідженості небезпечного вірусу експерти стверджують, що на коронавірус хворіло набагато більше людей, які самі про це не підозрювали.