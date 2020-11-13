Социальная сеть Twitter в период выборов президента США около 300 тыс. сообщений обозначила как спорные и такие, что потенциально вводят в заблуждение.

— Эти принудительные действия остаются частью нашей постоянной стратегии по добавлению контекста и ограничению распространения в Twitter информации, вводящей в заблуждение, об избирательных процессах во всем мире, — сообщило руководство Twitter.

В компании отметили, что эти сообщения составляют примерно 0,2% от всех опубликованных.

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Преувеличения Трампа в Twitter

Пока еще действующий президент США Дональш Трамп неоднократно публиковал в Twitter сообщения с сомнительным содержанием.

Часто они были эмоциональные и не основывались на конкретных фактах, из-за чего соцсеть начала скрывать чуть ли не каждый твит Трампа.

Так в октября его публикацию о наличии иммунитет до коронавируса, представители социальной сети обозначили как такую, которая может вводить пользователя в заблуждение..

Также социальная сеть Twitter удалила публикацию советника президента США Скотта Атласа по поводу неэффективности ношения масок во время пандемии коронавируса.

Источник: Twitter