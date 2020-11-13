Соціальна мережа Twitter у період виборів президента США близько 300 тис. дописів позначила як спірні та такі, що потенційно вводять в оману.

– Ці примусові дії залишаються частиною нашої постійної стратегії по додаванню контексту й обмеження поширення в Twitter інформації, що вводить в оману, про виборчі процеси у всьому світі, – повідомило керівництво Twitter.

У компанії відзначили, що ці повідомлення складають приблизно 0,2% від усіх опублікованих.

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Перебільшення Трампа у Twitter

Поки ще чинний президент США Дональш Трамп неодноразово публікував у Twitter дописи з сумнівним змістом.

Часто вони були емоційні та не грунтувалися на конкретних фактах, через що соцмережа почала приховувати ледь не кожен твіт Трампа.

Так у жовтня його публікацію про наявність імунітет до коронавірусу, представники соціальної мережі позначили як таку, що може вводити користувача в оману.

Також соціальна мережа Twitter видалила публікацію радника президента США Скотта Атласа щодо неефективності носіння масок під час пандемії коронавірусу.

Джерело: Twitter